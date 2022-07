Nel Bresciano fatti evacuare 105 ragazzi da campo estivo

Agenzia_Ansa : Straripa torrente nel Bresciano, evacuate almeno 40 persone. È accaduto in Vallecamonica, tre feriti lievi #ANSA - fattoquotidiano : Esonda il torrente Re nel Bresciano: evacuati i paesi di Niardo e Braone “per precauzione” - Agenzia_Ansa : Le immagini della 'bomba d'acqua' nel Bresciano #ANSA - infoitinterno : Alluvione nel Bresciano, il sindaco di Niardo: «Situazione drammatica». La diretta video - Noiconsalvini : VALCAMONICA, FANGO E DETRITI INVADONO I CENTRI ABITATI, NELLA NOTTE L'ESONDAZIONE DEL TORRENTE RE -

In tutta la zona della Vallecamonica,, tra Niardo e Braone, mancano acqua e gas nelle abitazioni. Gli sfollati sono stati trasferiti nella palestra e nell'oratorio dei due paesi. Temendo una nuova ondata di maltempo le ruspe ......In tutta la zona della Vallecamonica, nel Bresciano, tra Niardo e Braone, mancano acqua e gas nelle abitazioni. Gli sfollati sono stati trasferiti nella palestra e nell'oratorio dei due paesi. (ANSA) ...È emergenza in provincia di Brescia dove a causa del maltempo due torrenti (il Re e il Cobello) sono esondati provocando danni ingenti. I comuni Braone e Niardo sono i più ...