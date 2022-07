Nei Pd mancavano solo le vedove di Renzi (Di giovedì 28 luglio 2022) Tutto e il contrario di tutto. Se c’è una certezza nel Pd è che le diverse correnti che lo animano hanno visioni radicalmente differenti su quasi ogni aspetto e non fanno nulla per nasconderlo. È successo ancora una volta ieri quando da Andrea Marcucci (nella foto) a Debora Serracchiani sono partiti appelli – più o meno diretti – a riallacciare i rapporti con Matteo Renzi. Da Serracchiani a Marcucci, nel Pd montano gli appelli per salvare il partitino di Mateo Renzi Peccato che ciò vada nella direzione diametralmente opposta a quella del segretario dem Enrico Letta, sostenuta anche da una larga fetta del Pd, che nei giorni scorsi aveva chiuso le porte a Italia Viva scatenando la reazione seccata e preoccupata di Matteo che teme di essere rottamato. Evidentemente i democratici hanno la memoria corta e dimenticano che Renzi, la cui ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 28 luglio 2022) Tutto e il contrario di tutto. Se c’è una certezza nel Pd è che le diverse correnti che lo animano hanno visioni radicalmente differenti su quasi ogni aspetto e non fanno nulla per nasconderlo. È successo ancora una volta ieri quando da Andrea Marcucci (nella foto) a Debora Serracchiani sono partiti appelli – più o meno diretti – a riallacciare i rapporti con Matteo. Da Serracchiani a Marcucci, nel Pd montano gli appelli per salvare il partitino di MateoPeccato che ciò vada nella direzione diametralmente opposta a quella del segretario dem Enrico Letta, sostenuta anche da una larga fetta del Pd, che nei giorni scorsi aveva chiuso le porte a Italia Viva scatenando la reazione seccata e preoccupata di Matteo che teme di essere rottamato. Evidentemente i democratici hanno la memoria corta e dimenticano che, la cui ...

