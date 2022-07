Nefrite lupica, nuova indicazione per anticorpo monoclonale Gsk (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos Salute) - L'anticorpo monoclonale belimumab di Gsk è stato approvato dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per una nuova indicazione terapeutica, la Nefrite lupica attiva, complicanza che colpisce circa il 40% dei pazienti con lupus eritematoso sistemico (Les) - il 10% in forma severa - a distanza di 2 anni dalla diagnosi, e che aumenta di circa 6 volte la mortalità rispetto alla popolazione generale. Lo annuncia in una nota Gsk, sottolineando che si tratta del primo farmaco biologico sviluppato e approvato specificamente per il lupus in oltre 50 anni, e del primo ad aver ottenuto la possibilità di somministrazione a domicilio sottocute, in alternativa all'infusione. "I dati dello studio Bliss-Ln evidenziano che belimumab, aggiunto alla terapia standard ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos Salute) - L'belimumab di Gsk è stato approvato dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per unaterapeutica, laattiva, complicanza che colpisce circa il 40% dei pazienti con lupus eritematoso sistemico (Les) - il 10% in forma severa - a distanza di 2 anni dalla diagnosi, e che aumenta di circa 6 volte la mortalità rispetto alla popolazione generale. Lo annuncia in una nota Gsk, sottolineando che si tratta del primo farmaco biologico sviluppato e approvato specificamente per il lupus in oltre 50 anni, e del primo ad aver ottenuto la possibilità di somministrazione a domicilio sottocute, in alternativa all'infusione. "I dati dello studio Bliss-Ln evidenziano che belimumab, aggiunto alla terapia standard ...

TV7Benevento : Nefrite lupica, nuova indicazione per anticorpo monoclonale Gsk - - LocalPage3 : Nefrite lupica, nuova indicazione per anticorpo monoclonale Gsk - italiaserait : Nefrite lupica, nuova indicazione per anticorpo monoclonale Gsk - EInformazione : LUPUS E INTERESSAMENTO RENALE: Belimumab efficace contro la nefrite lupica. I dati dello studio BLISS-LN evidenzian… - PharmaStar : Belimumab approvato dall'AIFA anche nella nefrite lupica -