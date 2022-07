(Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – L’ex presidente russo, Dmitry, è tora minacciare ritorsioni per l’dialla. Se i due Paesi scandinavi ospiteranno basi e armi dell’Alleanza Atlantica, “la nostra reazione sarà simmetrica”, ha affermato l’attuale vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, secondo quanto riferito dall’agenzia Interfax. Tutti i Paesi membri dell’Alleanza stanno ratificando l’di, avvenuta per i timori di sicurezza legati all’invasione russa dell’Ucraina. Secondo, la decisione di Helsinki e Stoccolma peggiora la situazione della sicurezza nella regione del Mar Baltico che “ora sta diventando un mare domidagli ...

GiovaQuez : Medvedev: 'L'Ucraina potrebbe perdere i resti della sua sovranità statale e scomparire dalla mappa del mondo'. Colp… - jadarf1 : RT @globalistIT: - Yojmto : RT @Gianl1974: La Russia risponderà simmetricamente all'ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO', ha affermato Dmitry Medvedev Cosa, entr… - fabiobellentani : RT @globalistIT: - apavo75 : RT @andreacantelmo8: #Medvedev: 'La #Russia risponderà in modo simmetrico all'ampliamento delle infrastrutture militari della Nato in #Finl… -

Adnkronos

...Una vita 'normale' al suono dei Deep Purple Immagini tratte dal canale Telegram di Dmitrij...fine di integrare la "missione per scoraggiare l'aggressione russa sul fianco orientale della" ...Un idiota con il botto. L'ex presidente russo, Dmitry, è tornato a minacciare ritorsioni per l'adesione di Svezia e Finlandia alla. Se i due Paesi scandinavi ospiteranno basi e armi dell'Alleanza Atlantica, "la nostra reazione sarà ... Nato, Medvedev: "Risponderemo ad adesione Svezia e Finlandia" L'ex presidente russo, Dmitry Medvedev, è tornato a minacciare ritorsioni per l'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato ...(Adnkronos) – L’ex presidente russo, Dmitry Medvedev, è tornato a minacciare ritorsioni per l’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato. Se i due Paesi scandinavi ospiteranno basi e armi dell’Alleanza ...