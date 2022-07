Nasce Alberto Schiaffino, bandiera dell’Uruguay – 28 luglio 1925 – VIDEO (Di giovedì 28 luglio 2022) 28 luglio 1925, Nasce Juan Alberto Schiaffino, uno dei giocatori più talentuosi di sempre diviso tra Uruguay e Italia Il 28 luglio 1925 veniva alla luce colui che diventerà, forse, la più grande bandiera dell’Uruguay. Si tratta di Juan Alberto Schiaffino, così fenomenale tanto da essere ribattezzato El dios del fútbol. La sua carriera si divise tra la patria e l’Italia: militò nel Penarol per 9 anni, poi si divise tra Milan e Roma. Dal 1954 ottenne la cittadinanza italiana, fattore che gli consentì di giocare in Nazionale sia con la Celeste sia con gli azzurri. L’apice della sua carriera arriva nel 1950, quando è un diretto protagonista del Maracanazo, evento in cui gli uruguaiani sconfiggono ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) 28Juan, uno dei giocatori più talentuosi di sempre diviso tra Uruguay e Italia Il 28veniva alla luce colui che diventerà, forse, la più grande. Si tratta di Juan, così fenomenale tanto da essere ribattezzato El dios del fútbol. La sua carriera si divise tra la patria e l’Italia: militò nel Penarol per 9 anni, poi si divise tra Milan e Roma. Dal 1954 ottenne la cittadinanza italiana, fattore che gli consentì di giocare in Nazionale sia con la Celeste sia con gli azzurri. L’apice della sua carriera arriva nel 1950, quando è un diretto protagonista del Maracanazo, evento in cui gli uruguaiani sconfiggono ...

