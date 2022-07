NASCAR, torna l’azione nella casa dell’IndyCar (Di giovedì 28 luglio 2022) Appuntamento da non perdere questo fine settimana con la NASCAR Cup Series, in scena con l’IndyCar Series presso l’Indianapolis Motor Speedway. Per il secondo anno consecutivo si accantonerà l’ovale per una nuova sfida stradale all’interno del noto road course che sorge all’interno dell’autodromo più antico al mondo. La battaglia è assicurata e come abbiamo imparato lo scorso anno tutto può succedere. L’augurio è quello di vivere una corsa più regolare rispetto alla passata stagione, manifestazione caratterizzata dal cedimento di uno dei cordoli che compongono la chicane del primo settore della pista. Non mancarono quindi dei problemi al circuito, molte auto finirono contro le barriere dopo l’improvvisa rottura del ‘bordo della pista’. Sarà sicuramente una sfida ‘jolly’, molti potrebbero approfittare di questo road course per strappare un pass verso i Playoffs che sono ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) Appuntamento da non perdere questo fine settimana con laCup Series, in scena con l’IndyCar Series presso l’Indianapolis Motor Speedway. Per il secondo anno consecutivo si accantonerà l’ovale per una nuova sfida stradale all’interno del noto road course che sorge all’interno dell’autodromo più antico al mondo. La battaglia è assicurata e come abbiamo imparato lo scorso anno tutto può succedere. L’augurio è quello di vivere una corsa più regolare rispetto alla passata stagione, manifestazione caratterizzata dal cedimento di uno dei cordoli che compongono la chicane del primo settore della pista. Non mancarono quindi dei problemi al circuito, molte auto finirono contro le barriere dopo l’improvvisa rottura del ‘bordo della pista’. Sarà sicuramente una sfida ‘jolly’, molti potrebbero approfittare di questo road course per strappare un pass verso i Playoffs che sono ...

