(Di giovedì 28 luglio 2022) Quattro arresti e una chiusura di indagine nei confronti di 27 persone per reati che vanno dall'associazione di stampo mafioso al, dallealle attività illecite legate al ...

Agenzia ANSA

Quattro arresti e una chiusura di indagine nei confronti di 27 persone per reati che vanno dall'associazione di stampo mafioso al, dallealle attività illecite legate al recupero crediti. E' questo l'esito di una indagine coordinata dal pm della Dda di Milano Alessandra Cerreti, e denominata 'Medoro', ...L'attività ha documentato anche una consistente attività di. L'ascolto di ... Si tratta di vere e proprie, caratterizzate dall'adozione di comportamenti e schemi tipici delle ... Narcotraffico ed estorsioni, blitz della Dda di Milano - Lombardia (ANSA) - MILANO, 28 LUG - Quattro arresti e una chiusura di indagine nei confronti di 27 persone per reati che vanno dall'associazione di stampo mafioso al narcotraffico, dalle estorsioni alle attivit ...La donna si sarebbe rivolta a tre persone contigue a Cosa Nostra, alla ‘ndrangheta e alla Sacra Corona Unita per recuperare un credito di 40 mila euro. L’uomo vittima di intimidazioni ed appostamenti ...