Napoli | vasto incendio a Capodimonte | canadair in azione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unè divampato nel vallone di San Rocco, a, in un’area compresa trae Miano, nell’area nord della città. Le fiamme hanno attaccato sterpaglie e vegetma non hanno riguardato il vicino bosco di, uno dei polmoni verdi della città. Già dal primo pomeriggio – l’è scoppiato poco dopo le 14 – sono accorse sul posto quattro squadre dei vigili del posto con vari automezzi, coadiuvati nell’di spegnimento da due(che hanno prelevato l’acqua dal molo Beverello, attraversando a bassa quota il centro cittadino per tutto il pomeriggio) e tre elicotteri. L’non è ancora stato domato del tutto, ...