Napoli, sui social scoppia la polemica per la visione delle amichevoli in tv (Di giovedì 28 luglio 2022) Le amichevoli del pagamento nel mirino dei tifosi che sui social accusano il club azzurro di speculare sulla passione. Il Napoli giocherà quattro amichevoli, tutte di caratura internazionale, che saranno ovviamente aperte all’entrata dei tifosi. I prezzi delle amichevoli del Napoli hanno fatto storcere il naso ai tifosi. In particolare il pomo della discordia riguarda la visione delle amichevoli in streaming, a quanto pare le avversarie del club azzurro, trasmettono le gare gratuitamente consentendo ai propri tifosi la visione della sfida. La pagina Facebook, il Napulegno è intervenuta sull’argomento, pubblicando un post diventato immediatamente virale: “I tifosi del Napoli che ieri ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 28 luglio 2022) Ledel pagamento nel mirino dei tifosi che suiaccusano il club azzurro di speculare sulla passione. Ilgiocherà quattro, tutte di caratura internazionale, che saranno ovviamente aperte all’entrata dei tifosi. I prezzidelhanno fatto storcere il naso ai tifosi. In particolare il pomo della discordia riguarda lain streaming, a quanto pare le avversarie del club azzurro, trasmettono le gare gratuitamente consentendo ai propri tifosi ladella sfida. La pagina Facebook, il Napulegno è intervenuta sull’argomento, pubblicando un post diventato immediatamente virale: “I tifosi delche ieri ...

