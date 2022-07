Napoli, suggestione Cristiano Ronaldo: come potrebbe arrivare (Di giovedì 28 luglio 2022) Cristiano Ronaldo è chiaramente fuori dalle rotazioni del Manchester United, anche con l’arrivo di Ten Hag che preferisce calciatori più giovani rispetto ai campioni già affermati. Ovviamente è inutile dire che un calciatore del suo calibro fa gola a tantissime big in tutto il mondo, e non si esclude nemmeno un suo ritorno in Italia. Da tempo si parla di un possibile approdo alla Roma, ma ormai è praticamente impossibile anche a causa dell’approdo di Dybala in giallorosso, rimane però viva, forse più viva che mai, l’opzione Napoli. Stando infatti a quanto riportato da Il Mattino, Jorge Mendes ha offerto il fuoriclasse portoghese al la società partenopea, che starebbe veramente pensando al suo ingaggio. Cristiano Ronaldo NapoliLa formula con lo United già sarebbe definita ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 28 luglio 2022)è chiaramente fuori dalle rotazioni del Manchester United, anche con l’arrivo di Ten Hag che preferisce calciatori più giovani rispetto ai campioni già affermati. Ovviamente è inutile dire che un calciatore del suo calibro fa gola a tantissime big in tutto il mondo, e non si esclude nemmeno un suo ritorno in Italia. Da tempo si parla di un possibile approdo alla Roma, ma ormai è praticamente impossibile anche a causa dell’approdo di Dybala in giallorosso, rimane però viva, forse più viva che mai, l’opzione. Stando infatti a quanto riportato da Il Mattino, Jorge Mendes ha offerto il fuoriclasse portoghese al la società partenopea, che starebbe veramente pensando al suo ingaggio.La formula con lo United già sarebbe definita ...

