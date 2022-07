Napoli | ricoverata al Policlinico | si ritrova scarafaggi e insetti nel letto

yattamau : Morta Mia Filippone, la vicesindaca di #Napoli. Era stata ricoverata un mese fa per un malore. Le avevano riscontra… - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: La ragazza è ricoverata presso l'ospedale #Cardarelli di #Napoli ?? - BubbicoFilippo : RT @Informa_Press: La ragazza è ricoverata presso l'ospedale #Cardarelli di #Napoli ?? - aranciaverde : RT @Informa_Press: La ragazza è ricoverata presso l'ospedale #Cardarelli di #Napoli ?? - Informa_Press : La ragazza è ricoverata presso l'ospedale #Cardarelli di #Napoli ?? -

Nessuna cicatrice e nessun taglio per la pazienteal terzo piano del nosocomio stabiese e dimessa appena 48 ore dopo l'intervento. Il decorso post - operatorio prevede infatti una ......Val Padana e dall'Asl2 Nord. Palermo, fratelli trovati morti in casa: scoperti dai vicini, allarmati dal cattivo odore La Caravella portoghese punge una donna ad Aci Trezza:due ...«Mio figlio non sarebbe qui senza le trasfusioni che gli hanno salvato la vita». A parlare con riconoscenza e commozione, è Luisa, la mamma di C.M., il 15enne gravemente ...Il Napoli si sta relazionando molto con gli agenti dello spagnolo, al momento tra le parti manca l'intesa che possa soddisfare un po' tutti' Il Napoli fa sapere che il rapporto con il calciatore Fabia ...