Napoli Raspadori, ostacolo ingaggio per gli azzurri: la richiesta del giocatore (Di giovedì 28 luglio 2022) Giacomo Raspadori è il primo obiettivo del Napoli per rinforzare l’attacco: il nodo è l’ingaggio del giocatore Giacomo Raspadori è il primo obiettivo del Napoli per rinforzare l’attacco: il nodo è l’ingaggio del giocatore. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, la richiesta del giocatore è di circa 3 milioni annui. La trattativa si sarebbe frenata per questo al momento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Giacomoè il primo obiettivo delper rinforzare l’attacco: il nodo è l’delGiacomoè il primo obiettivo delper rinforzare l’attacco: il nodo è l’del. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, ladelè di circa 3 milioni annui. La trattativa si sarebbe frenata per questo al momento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TuttoMercatoWeb : Sassuolo, Carnevali conferma: 'Il Napoli ci ha chiesto Raspadori, vediamo come finirà' - Gazzetta_it : Sassuolo, il d.s. Carnevali: 'Il Napoli ci ha chiesto Raspadori. E Frattesi...' #calciomercato - claudioruss : Carnevali, ad del #Sassuolo, a Sky: “#Raspadori? Non abbiamo bisogno di vendere, ma frenare un calciatore che ha am… - Diego31883 : RT @LeBombeDiVlad: ?? ULTIM'ORA #LBDV - Il #Napoli mette le mani su #Raspadori ?? La posizione del #Sassuolo e le cifre in ballo ?? Tutti i d… - CalcioNews24 : Le ultime su #Raspadori e il #Napoli ?? -