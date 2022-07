Napoli, Lo Celso ha una priorità: il punto sull’argentino (Di giovedì 28 luglio 2022) L’argentino Giovani Lo Celso è stato accostato al Napoli in caso di partenza di Piotr Zielinski, ma al momento la priorità del centrocampista è il ritorno al Villarreal. Ventisei anni ma già esperienza in club di altissimo spessore. Partito nel 2017 dal Rosario Central verso l’Europa, Giovani Lo Celso è approdato prima al PSG. Poi è stato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 28 luglio 2022) L’argentino Giovani Loè stato accostato alin caso di partenza di Piotr Zielinski, ma al momento ladel centrocampista è il ritorno al Villarreal. Ventisei anni ma già esperienza in club di altissimo spessore. Partito nel 2017 dal Rosario Central verso l’Europa, Giovani Loè approdato prima al PSG. Poi è stato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

