Napoli, il West Ham fa sul serio per Zielinski: offerto maxi ingaggio al polacco (Di giovedì 28 luglio 2022) Calciomercato Napoli: il West Ham è pronto al secondo assalto per Zielinski, offrendo al polacco un maxi ingaggio In questa finestra di calciomercato, il Napoli potrebbe perdere anche Piotr Zielinski. Il West Ham fa sul serio per il polacco e, dopo una prima offerta rifiutata dagli azzurri, sarebbe pronto al secondo assalto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli Hammers avrebbero accolto la richiesta del Napoli da almeno 35 milioni e sarebbero pronti a sborsare. A Zielinski, invece, un ingaggio da top player per convincerlo al trasferimento a Londra: oltre i 5 milioni netti a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Calciomercato: ilHam è pronto al secondo assalto per, offrendo alunIn questa finestra di calciomercato, ilpotrebbe perdere anche Piotr. IlHam fa sulper ile, dopo una prima offerta rifiutata dagli azzurri, sarebbe pronto al secondo assalto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli Hammers avrebbero accolto la richiesta delda almeno 35 milioni e sarebbero pronti a sborsare. A, invece, unda top player per convincerlo al trasferimento a Londra: oltre i 5 milioni netti a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

