Napoli, il nuovo difensore Kim scatenato con 'Gangnam Style'. L'ironia della società: "Fa fatica a integrarsi" – Video (Di giovedì 28 luglio 2022) "Kim fa fatica a integrarsi…". Con questo messaggio, ironico, il Napoli ha pubblicato sui propri social il Video che ritrae il nuovo acquisto, il calciatore sudcoreano Kim Min-jae, cantare di fronte ai propri compagni di squadra il successo del suo connazionale, Psy, Gangnam Style. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

