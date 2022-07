Napoli, CdS: “Occhi solo per Kim, Giuntoli anche su Lo Celso” (Di giovedì 28 luglio 2022) Napoli, CDS- Come riporta ad oggi il CdS, il Napoli è ancora in fase di grande costruzione e deve davvero mettere al posto giusto i suoi pezzi per competere. “Kim se: blindato ma casualmente. anche il club, attraverso i profili social, lo ha presentato con il soprannome che piace a lui: “The Monster is here”. Il Mostro è qui. E indosserà la maglia numero 3. E ora, con la difesa ormai completa, il ds Giuntoli si concentrerà su tutte le questioni in sospeso. Con ordine: per quel che riguarda il centravanti, la storia è chiarissima ma è legata all’uscita di Petagna: il Monza attende il placet di Berlusconi per definire l’acquisto e subito dopo Giovanni Simeone saluterà il Verona e tingerà la sua vita d’azzurro”. “Decisamente più intricato – e intrigante – è il nodo portiere: l’idea è quella di puntare su un nome forte, ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 28 luglio 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS, ilè ancora in fase di grande costruzione e deve davvero mettere al posto giusto i suoi pezzi per competere. “Kim se: blindato ma casualmente.il club, attraverso i profili social, lo ha presentato con il soprannome che piace a lui: “The Monster is here”. Il Mostro è qui. E indosserà la maglia numero 3. E ora, con la difesa ormai completa, il dssi concentrerà su tutte le questioni in sospeso. Con ordine: per quel che riguarda il centravanti, la storia è chiarissima ma è legata all’uscita di Petagna: il Monza attende il placet di Berlusconi per definire l’acquisto e subito dopo Giovanni Simeone saluterà il Verona e tingerà la sua vita d’azzurro”. “Decisamente più intricato – e intrigante – è il nodo portiere: l’idea è quella di puntare su un nome forte, ...

