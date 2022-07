Napoli-Adana, Spalletti elogia Gaetano: ''Ha fatto molto bene!'' (Di giovedì 28 luglio 2022) Luciano Spalletti, allenatore delNapoli, ha commentato a Radio Kiss Kiss Napoli il 2-2 contro l'Adana Demirspor. Queste le sue parole: "L'amichevole è andata bene, nessuno si è infortunato e contro queste squadre abituate alla lotta è sempre pericoloso. - afferma Spalletti - Siamo arrivati a questa partita dentro una scaletta di allenamenti mettendoci questa come se fosse un test per andare avanti nel lavoro. La squadra come corsa ha sviluppato ha i suoi metri, come ritmo poteva qualche volta risparmiarsi senza andare a prenderli alti con alcune imbucate prese e corse a perdifiato fino in area di rigore. Non ci siamo risparmiati, abbiamo sbagliato gol abbastanza facili e poi ci sono stati i due rigori dove noi abbiamo un po' di responsabilità. Mi aspettavo più qualità quando avevamo palla. ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 28 luglio 2022) Luciano, allenatore del, ha commentato a Radio Kiss Kissil 2-2 contro l'Demirspor. Queste le sue parole: "L'amichevole è andata bene, nessuno si è infortunato e contro queste squadre abituate alla lotta è sempre pericoloso. - afferma- Siamo arrivati a questa partita dentro una scaletta di allenamenti mettendoci questa come se fosse un test per andare avanti nel lavoro. La squadra come corsa ha sviluppato ha i suoi metri, come ritmo poteva qualche volta risparmiarsi senza andare a prenderli alti con alcune imbucate prese e corse a perdifiato fino in area di rigore. Non ci siamo risparmiati, abbiamo sbagliato gol abbastanza facili e poi ci sono stati i due rigori dove noi abbiamo un po' di responsabilità. Mi aspettavo più qualità quando avevamo palla. ...

