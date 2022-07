Nancy Pelosi vuole andare a Taiwan (Di giovedì 28 luglio 2022) Ma il viaggio della speaker della Camera statunitense potrebbe complicare i già difficili rapporti diplomatici tra gli Stati Uniti e la Cina, che rivendica la sovranità sull'isola Leggi su ilpost (Di giovedì 28 luglio 2022) Ma il viaggio della speaker della Camera statunitense potrebbe complicare i già difficili rapporti diplomatici tra gli Stati Uniti e la Cina, che rivendica la sovranità sull'isola

DenteEleonora : RT @ultimenotizie: Il Pentagono è pronto ad aumentare le forze nell'area dell'indopacifico in caso Nancy #Pelosi dovesse recarsi in visita… - P_risks : La telefonata tra #Biden e #XiJinping potrebbe servire al presidente #CIna per nascondere i problemi interni. Tra… - flinxkk8 : RT @My_Salute: La portaerei USA Ronald Reagan si dirige verso il Mar Cinese Meridionale verso lo Stretto di Taiwan tra le tensioni per una… - PIERPAO67864611 : RT @My_Salute: La portaerei USA Ronald Reagan si dirige verso il Mar Cinese Meridionale verso lo Stretto di Taiwan tra le tensioni per una… - ninabecks1 : RT @My_Salute: La portaerei USA Ronald Reagan si dirige verso il Mar Cinese Meridionale verso lo Stretto di Taiwan tra le tensioni per una… -