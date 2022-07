Musumeci a Dublino incontra capo di Ryanair: più voli in Sicilia (Di giovedì 28 luglio 2022) "Per noi di Ryanair la Sicilia rimane uno dei mercati più interessanti. Non è un caso che assicuriamo nell`Isola oltre cento tratte, di cui sessanta internazionali, e che contiamo di effettuare nuovi investimenti, specie nei collegamenti interni". Lo ha ribadito l`amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson, nel corso dell`incontro avuto oggi nella sede di Dublino con il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.Al centro del colloquio anche il potenziamento dei collegamenti da e per Trapani, dove da almeno due anni si registra una robusta crescita in termini di movimenti e di passeggeri. Musumeci ha assicurato al numero uno di Ryanair che "la Regione continuerà a sostenere la strategia della compagnia irlandese, con l`obiettivo di ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 28 luglio 2022) "Per noi dilarimane uno dei mercati più interessanti. Non è un caso che assicuriamo nell`Isola oltre cento tratte, di cui sessanta internazionali, e che contiamo di effettuare nuovi investimenti, specie nei collegamenti interni". Lo ha ribadito l`amministratore delegato di, Eddie Wilson, nel corso dell`incontro avuto oggi nella sede dicon il presidente della Regionena Nello.Al centro del colloquio anche il potenziamento dei collegamenti da e per Trapani, dove da almeno due anni si registra una robusta crescita in termini di movimenti e di passeggeri.ha assicurato al numero uno diche "la Regione continuerà a sostenere la strategia della compagnia irlandese, con l`obiettivo di ...

