'Musica & Parole': Paolo Belli e la sua Big Band a Velia sabato 30 luglio (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAscea (Sa) – Paolo Belli e la sua Big Band segnano il terzo appuntamento in cartellone per la rassegna 'Musica & Parole 2022'. L'appuntamento è per sabato 30 luglio, ore 21, al Parco Archeologico di Paestum e Velia. Il concerto di Paolo Belli si svolgerà a Velia (Ascea, SA) nell'area del quartiere meridionale e del teatro sull'acropoli, sotto l'imponente torre medievale, simbolo della città. Prosegue con grande successo il tour estivo 2022 dell'artista: Paolo torna in piazza a "pieno regime" dopo lo stop forzato subito da tutta la musica dal vivo per oltre due anni a causa della pandemia. Una ripartenza tanto attesa e sperata che arriva in un momento ...

