“Museo Pasolini” omaggio teatrale di Ascanio Celestini all’influente intellettuale italiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Un omaggio artistico a Pier Paolo Pasolini in occasione del centenario dalla sua nascita. Museo Pasolini è lo spettacolo di Ascanio Celestini che vuole celebrare questo evento importante. Il palcoscenico speciale di questo tributo teatrale sarà il Parco degli Acquedotti a Roma. Per omaggiare il grande scrittore, regista, poeta e intellettuale italiano, Ascanio Celestini porta sul palco Museo Pasolini. Uno spettacolo in onore del centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini sul palcoscenico speciale di Parco degli Acquedotti a Roma. A cura di Fondazione Musica per Roma, prodotto da Fabbrica Srl e Teatro Carcano. Roma, Auditorium Parco della Musica 01 ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 28 luglio 2022) Unartistico a Pier Paoloin occasione del centenario dalla sua nascita.è lo spettacolo diche vuole celebrare questo evento importante. Il palcoscenico speciale di questo tributosarà il Parco degli Acquedotti a Roma. Per omaggiare il grande scrittore, regista, poeta eporta sul palco. Uno spettacolo in onore del centenario dalla nascita di Pier Paolosul palcoscenico speciale di Parco degli Acquedotti a Roma. A cura di Fondazione Musica per Roma, prodotto da Fabbrica Srl e Teatro Carcano. Roma, Auditorium Parco della Musica 01 ...

AdornatoAntonio : RT @romatoday: Ascanio Celestini al Parco degli Acquedotti in 'Museo Pasolini' - TrovaRoma_Rep : Sul #TrovaRoma di oggi @AscanioCelestin parla con Rodolfo di Giammarco dello spettacolo “Museo Pasolini”, dedicato… - AuditoriumPdM : Questa sera e domani vi aspettiamo anche al Parco degli Acquedotti con lo spettacolo 'Museo Pasolini' di e con Asca… - romatoday : Ascanio Celestini al Parco degli Acquedotti in 'Museo Pasolini' - canaledieci : Roma, Ascanio Celestini in scena con “Museo Pasolini”: l’ingresso allo spettacolo è gratuito -