Multe per aria condizionata e porte aperte nei negozi. Si rischia fino a 500 euro (Di giovedì 28 luglio 2022) aria condizionata Firenze come Parigi. L'amministrazione comunale impone porte chiuse agli uffici e agli esercizi pubblici con aria condizionata in funzione . Al tempo stesso, per far fronte all' ... Leggi su lanazione (Di giovedì 28 luglio 2022)Firenze come Parigi. L'amministrazione comunale imponechiuse agli uffici e agli esercizi pubblici conin funzione . Al tempo stesso, per far fronte all' ...

Giorgiolaporta : Vorrei un impegno chiaro e netto da parta di #Meloni e #Salvini per cancellare quelle decine di migliaia di sanzion… - Agenzia_Ansa : A Parigi arrivano le multe per quei negozi che tengono accesa l'aria condizionata senza chiudere la porta del loro… - Raffipaffy : Adesso la FIA non potrà più buttare le.colpe di manovre/infrazioni inventate su seb, loro piangono perché non hann… - mamuk1306 : @matteosalvinimi Ok ,però togli anche le restrizioni che restano in vigore sino a dicembre per i sanitari non vacc… - rivieraoggi : Controlli sulle strade, 21 multe. Ritrovato un furgone rubato, una denuncia per possesso di arnesi da scasso -