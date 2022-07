Mourinho riceve in Portogallo il premio “Talento che segna il mondo”. (Di giovedì 28 luglio 2022) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 27/07/2022 alle 20:11 est Il tecnico della Roma si è distinto dagli ambasciatori del campionato portoghese per la prestazione del mese di maggio “Voglio ringraziare gli ambasciatori della Lega portoghese che hanno votato e mi hanno dato questo premio. I premi non sono mai troppi e questo è della mia Lega nonostante non sia stato in Portogallo per quasi 20 anni”, ha detto Mourinho. José Mourinho ha riguadagnato il rispetto di chi dubitava di lui dopo il suo grande anno nel Roma con il traguardo della Conference League e la sua più che accettabile prestazione in Serie A. Il tecnico portoghese ha conquistato i tifosi romanisti e il pubblico italiano. Come risultato del suo miglior mese al club, gli ambasciatori ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 28 luglio 2022) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 27/07/2022 alle 20:11 est Il tecnico della Roma si è distinto dagli ambasciatori del campionato portoghese per la prestazione del mese di maggio “Voglio ringraziare gli ambasciatori della Lega portoghese che hanno votato e mi hanno dato questo. I premi non sono mai troppi e questo è della mia Lega nonostante non sia stato inper quasi 20 anni”, ha detto. Joséha riguadagnato il rispetto di chi dubitava di lui dopo il suo grande anno nel Roma con il traguardo della Conference League e la sua più che accettabile prestazione in Serie A. Il tecnico portoghese ha conquistato i tifosi romanisti e il pubblico italiano. Come risultato del suo miglior mese al club, gli ambasciatori ...

