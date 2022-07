Mountain bike, Coppa del Mondo 2022: Luca Braidot va a caccia del tris stagionale sulla pista di Snowshoe (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo le grandissimi gioie di Lenzerheide e Vallnord, dove sono arrivati due magnifici successi di Luca Braidot nel Cross Country Elite, c’è tantissima attesa per la tappa di Snowshoe, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo 2022 di Mountain bike. Certamente lo spettacolo non mancherà in America, andiamo a scoprire il programma delle gare. Si comincerà venerdì con lo short track. Alle ore 23.30 italiane partiranno le donne e alle 00.15 gli uomini. Sabato toccherà invece al Downhill: alle 14.45 scenderà in pista la categoria Junior maschile e alle 16.30 quella femminile. Successivamente sarà il turno degli Elite. Le donne gareggeranno a partire dalle 18.30 e gli uomini dalle 19.30. Focalizzando l’attenzione sulle gare Elite ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo le grandissimi gioie di Lenzerheide e Vallnord, dove sono arrivati due magnifici successi dinel Cross Country Elite, c’è tantissima attesa per la tappa di, appuntamento valevole per ladeldi. Certamente lo spettacolo non mancherà in America, andiamo a scoprire il programma delle gare. Si comincerà venerdì con lo short track. Alle ore 23.30 italiane partiranno le donne e alle 00.15 gli uomini. Sabato toccherà invece al Downhill: alle 14.45 scenderà inla categoria Junior maschile e alle 16.30 quella femminile. Successivamente sarà il turno degli Elite. Le donne gareggeranno a partire dalle 18.30 e gli uomini dalle 19.30. Focalizzando l’attenzione sulle gare Elite ...

