Mosca alla Lega: fate cadere Draghi? Letta: indaghi il Copasir. Salvini: «Fesserie» E Gabrielli: «Nessun contatto con i Servizi» (Di giovedì 28 luglio 2022) Il leader della Lega: «Figurati se vado a parlare di ministri e viceministri». Di Maio: «Deve spiegare i suoi rapporti con la Russia». Gabrielli smentisce: «Notizie non attribuibili all'intelligence». Urso: «Evitare di usare il Copasir per battaglie elettorali»

Agenzia_Ansa : 'Mosca chiese alla Lega se volesse ritirare i ministri'. La Stampa, contatti consigliere del Carroccio Capuano-Kost… - CarloCalenda : Caro @AugustoMinzolin qui l’unico che pensa alla poltrona mi pare sia chi è disposto a manganellare per il suo dato… - pietroraffa : == “Le accuse rivolte alla Russia di aver provocato instabilità in Italia sono infondate, non hanno alcuna prova al… - rapanui_veneto : RT @DrSlump1984: Anche oggi rimbalzano notizie di possibili rapporti tra politici italiani e Mosca. Alla luce delle elezioni penso sia dov… - messaggidivita : @ZanAlessandro Zan per favore porta il tuo DDL alla Duma di Mosca?? Il parlamento russo lo approverà. Io ci credo Al… -