Morte in auto rovente: bambino di 11 mesi morto perché rimasto in auto mentre la mamma era al lavoro (Di giovedì 28 luglio 2022) Un problema che purtroppo è piuttosto comune sono i bambini dimenticati in auto. Questo è un vero problema, perché la cosa potrebbe anche ucciderli. È davvero un avvenimento sfortunato quando si verifica la Morte di un bambino a causa di qualcosa di questo tipo. Le aziende produttrici di veicoli continuano a trovare innovazioni e soluzioni per questo problema, nella speranza che storie come questa rimangano solamente nel passato. Il Big Bend Hospice di Tallahassee, in Florida, ha chiesto assistenza alla polizia. Una mamma aveva dimenticato il suo bambino di 11 mesi all'interno dell'auto quando arrivata al lavoro quella mattina. La mamma è tornata ...

