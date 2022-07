Morientes | «Ronaldo? Strano vederlo all’Atletico | ma sarebbe il benvenuto»

(Di giovedì 28 luglio 2022) Fernando, ex attaccante del Real Madrid, ha parlato del possibile ritorno di Cristianoin Liga Fernandoha parlato del possibile approdo di CristianoMadrid. LE PAROLE – «moltoma tutto può succedere. Mi piacerebbe rine LaLiga. Alla fine, quando un giocatore lascia la Liga si rende conto che è la competizione migliore e poi vuole tornarci. Per mecon quella maglia ma ora sono imparziale. Se verrà, sarà il». L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Morientes parla di #Ronaldo all'#AtleticoMadrid ??? - ngaizer : @Roma_Mkatoliki 1. Cristiano Ronaldo & Karim Benzema 2. Toni Kros & Luca Modric 3. Raul & Fernando Morientes -

TUTTO mercato WEB

Cristiano(getty images) tutte le notizie di atletico - madrid cristiano -Leggi i commenti Calcio estero: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "...... Francia e Italia, eera il decimo attaccante più quotato come miglior marcatore del torneo, dopo Trezeguet, Owen, Pauleta e, tra gli altri. Uno dei membri dello staff della ... Morientes: "Ronaldo all'Atletico Lo troverei strano ma mi piacerebbe rivederlo in Spagna" La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Fernando Morientes, exfutbolista del Real Madrid, entre otros equipos, y actual embajador de LaLiga y comentarista de algunos de los partidos de la competición, consideró la posible llegada del portug ...