Morgane Detective Geniale 2: Trama ed Anticipazioni Della Nuova Stagione! (Di giovedì 28 luglio 2022) Morgane Detective Geniale 2: a distanza di un anno, torna l'intelligente addetta alle pulizie che anche nella Nuova stagione continuerà a collaborare nella polizia di Lille per risolvere i casi più complessi… Morgane Detective Geniale ha riscosso molto successo nel corso Della prima stagione, sia in Francia, dove la serie è nata, sia in Italia. La seconda stagione sta per arrivare e verrà trasmessa su Rai 1 come è successo con la prima. Ovviamente ci sono alte aspettative ed è già trapelato qualche dettaglio sulla Trama e su quello che succederà a Morgane.

