Monza, Di Marzio: "Rovella è un vero obbiettivo per la mediana" (Di giovedì 28 luglio 2022) Monza Rovella- Il Monza continua la sua preparazione prestagionale in vista dei prossimi impegni estivi. Nelle ultime uscite sono apparsi in ottima forma sia Sensi che, il capitano, Matteo Pessina. Il mercato dei Brianzoli non si è mai rallentato, anzi, per il Condor Galliani gli acquisti messi a referto sono già 8. Mentre si attendono notizie sul fronte Petagna, decidendo la giusta formula per entrambe le squadre, il Monza lavora per la mediana. Interessano Gonzalo Villar, in uscita dalla Roma, ma la formula con un prestito con diritto di riscatto non convince i Giallorossi. La squadra Capitolina vorrebbe cedere lo Spagnolo tramite un prestito con obbligo di riscatto per, poi liberarsene la prossima stagione definitivamente. L'altro obbiettivo è Nicolò Rovella, in ...

