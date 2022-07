Montella, domani la presentazione del libro di Franco Genzale (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMontella (AV) – Sarà presentato domani alle 19:00 a Montella presso i Giardini del Complesso Monumentale Santa Maria della Neve “L’Irriverente – Con tutto il rispetto” di Franco Genzale. L’evento fa parte del programma dell’edizione di quest’anno di Convivio al Monte che ospita quest’anno, tra eventi culturali e tanto altro, la mostra Ecce Mater di Eliana Petrizzi e Gennaro Vallifuoco, visitabile ogni giorno. Alla presentazione di domani sarà presente il sindaco del Comune di Montella Rino Buonopane, l’assessore alle Politiche Culturali Anna Dello Buono, a Camillo Caruso il compito di relazionare il libro di Franco Genzale, mentre a moderare la presentazione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(AV) – Sarà presentatoalle 19:00 apresso i Giardini del Complesso Monumentale Santa Maria della Neve “L’Irriverente – Con tutto il rispetto” di. L’evento fa parte del programma dell’edizione di quest’anno di Convivio al Monte che ospita quest’anno, tra eventi culturali e tanto altro, la mostra Ecce Mater di Eliana Petrizzi e Gennaro Vallifuoco, visitabile ogni giorno. Alladisarà presente il sindaco del Comune diRino Buonopane, l’assessore alle Politiche Culturali Anna Dello Buono, a Camillo Caruso il compito di relazionare ildi, mentre a moderare la...

