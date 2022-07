Monreale | lavori infiniti nel Quartiere Carmine | protestano i residenti

(Di giovedì 28 luglio 2022)– “È un grido d’allarme quello lanciatoci daidelche non possiamo di certo ignorare. La evidente moderatezza deidi riqualificazione che interessano lo storico, ha destato una certa contrarietà tra gli abitanti che, preoccupati, hanno denunciato in più occasioni le condizioni disagevoli legate a questioni igienico-sanitarie, all’interno di un (live.it)

MonrealeNews : I lavori sono costati 755.000 euro - MonrealeNews : Sono stati assegnati all’impresa -

San Gavino Monreale . Net

Il sindaco ha inoltre disposto la verifica della condotta sottomarina dei reflui fognari incaricando una ditta didell'esecuzione deiurgenti di riparazione della condotta. Nella zona ...... anche quando i concerti si sono spostati nel chiostro per idi ristrutturazione e di ...che attraggono visitatori e nel contempo mantengono un rilievo culturale adeguato alla storia di. ... Stop al lavoro e dipendenti in cassa integrazione se si raggiungono i 35 gradi: cosa dice la normativa Atto vandalico sede CGIL San Gavino Monreale. Dichiara il Segretario Provinciale “Le scritte con cui stanotte è stata imbrattata la ...MONREALE, 21 luglio – L’assessore ai servizi a rete e cimiteriali Geppino Pupella rende noto che stamane sono stati consegnati all’impresa Ka.Va.Pi. Costruzioni s.r.l. i lavori per la definizione dei ...