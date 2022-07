Mondiali Canoa | Horn domina le qualificazioni Quattro K1 azzurri alle semifinali

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 luglio 2022) Seconda giornata del Campionato del Mondo dislalom, sul canale di Augsburg, in Germania. Dopo che ieri sono andate in scena le prove a squadre dove l’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo con Colazingari, Ivaldi e Ceccon nel C1 maschile, questa mattina sono scesi in in acqua gli atleti per due run diriservate al K1 maschile ed al K1 femminile. Glicontinuano a fare bene portando in semifinalebarche su cinque: volano alla fase successiva i K1 di Stefaniee Marta Bertoncelli al femminile e quello di Giovanni De Gennaro e Zeno Ivaldi al maschile. Eliminazione amara invece per il terzo K1 in gara, il vice campione del mondo in carica Marcello Beda, out nella seconda run. Nel K1 femminile la vetta è stata ancora di Stefanieabile a ...