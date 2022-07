Miliardi di euro a imprese e famiglie, Brunetta: "Bene il via libera allo scostamento virtuoso" (Di giovedì 28 luglio 2022) Decreto Aiuti bis, Renato Brunetta plaude all'approvazione dell'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Lo scostamento sarà "virtuoso" perché non comporterà un aumento del deficit e si tradurrà in 14,3 Miliardi di aiuti a imprese e famiglie. "La Camera dei deputati ha approvato la risoluzione sulla Relazione al Parlamento sull'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica per contrastare le conseguenze negative dell'aumento dei prezzi dell'energia (gas ed elettricità) e, più in generale, dell'inflazione - ha scritto Brunetta sui social - Si tratta dell'autorizzazione al Governo a utilizzare il miglioramento dei saldi per finanziare le misure del decreto aiuti bis. Uno scostamento ... Leggi su iltempo (Di giovedì 28 luglio 2022) Decreto Aiuti bis, Renatoplaude all'approvazione dell'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Losarà "" perché non comporterà un aumento del deficit e si tradurrà in 14,3di aiuti a. "La Camera dei deputati ha approvato la risoluzione sulla Relazione al Parlamento sull'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica per contrastare le conseguenze negative dell'aumento dei prezzi dell'energia (gas ed elettricità) e, più in generale, dell'inflazione - ha scrittosui social - Si tratta dell'autorizzazione al Governo a utilizzare il miglioramento dei saldi per finanziare le misure del decreto aiuti bis. Uno...

