Milenkovic, la Fiorentina ha fretta: l'Inter deve chiudere a breve o sarà 'piano B' (Di giovedì 28 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 28 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

TuttoMercatoWeb : TMW - Fiorentina, in caso di addio per Milenkovic l'opzione più probabile resta la Juventus - forumJuventus : (La Nazione) 'Fiorentina: proposto un triennale a Milenkovic ma Ramadani prende tempo. C'è anche la Juve sullo sfon… - DiMarzio : .@Inter, proseguono i contatti per #Milenkovic per la difesa ??? - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Milenkovic, la Fiorentina ha fretta: l'Inter deve chiudere a breve o sarà 'piano B' - Gazzetta_it : #Milenkovic, la Fiorentina ha fretta: l'Inter deve chiudere a breve o sarà 'piano B' -