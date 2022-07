Milan | un difensore pronto al rinnovo | si può chiudere a breve

(Di giovedì 28 luglio 2022) In attesa di capire come si evolverà il mercato in entrata, ilpunta a blindare anche i propri gioielli. In queste ultime ore, infatti, Maldini e Massara stanno lavorando per prolungare il contratto di un perno del reparto difensivo di mister Pioli. Il nome in questione è quello di Fikayo Tomori. Il centrale difensivo, reduce da una stagione fantastica, ha il contratto in scadenza nel 2025. Ciò nonostante, i rossoneri vogliono prolungarglielo per almeno altri 2 anni. TomoriCalciomercato Stando alle ultime di Gianluca Di Marzio, in casafiltra un cauto ottimismo tant’è che la sensazione è quella ditutto nelle prossime settimane. Tomori, infatti, dovrebbe rinnovare il suo contratto fino al 2027. E, dunque, dopo aver avviato i contatti già da maggio, adesso si avvicina la tanto ...

Milan News

Non solo acquisti, ma anche rinnovi importanti. Ilinfatti si sta muovendo per prolungare il contratto di Fikayo Tomori : trattativa avanzata per il rinnovo delcentrale inglese fino al 30 giugno 2027 , con entrambe le parti che non ...Ilucraino è l'ultimo rinforzo in ordine di tempo che si aggiunge al portiere slovacco ...la sua preparazione a Ponte Lambro in vista della prima amichevole stagionale contro ilin ... Mercato Milan, Gazzetta: "E adesso avanti per il difensore: Tanganga resta in pole" Fikayo Tomori vuole rinnovare con il Milan, il Milan vuole rinnovare il contratto di Fikayo Tomori. La chiave è questa, unità di intenti. Il club rossonero ha iniziato a maggio scorso i colloqui per p ...Il club rossonero ha fatto grandi passi avanti nei discorsi per il prolungamento del suo contratto: i prossimi giorni possono essere decisivi ...