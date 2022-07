Milan Tomori, trattativa per il rinnovo del centrale: i dettagli (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Milan vuole blindare i suoi giocatori importanti, uno di questi è Tomori: il centrale sta trattando per prolungare il contratto Il Milan vuole blindare i suoi giocatori importanti, uno di questi è Tomori: il centrale sta trattando per prolungare il contratto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le parti stanno discutendo da diverso tempo e ora c’è fiducia per completare l’accordo. Il nuovo contratto scadrà nel 2027. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Ilvuole blindare i suoi giocatori importanti, uno di questi è: ilsta trattando per prolungare il contratto Ilvuole blindare i suoi giocatori importanti, uno di questi è: ilsta trattando per prolungare il contratto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le parti stanno discutendo da diverso tempo e ora c’è fiducia per completare l’accordo. Il nuovo contratto scadrà nel 2027. L'articolo proviene da Calcio News 24.

