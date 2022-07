Milan, nuova priorità per la difesa: l’obiettivo ora è N’Dicka (Di giovedì 28 luglio 2022) Per il Milan l’obiettivo numero uno per rinforzare la difesa resta N’Dicka: Tanganga invece è un’opportunità Secondo quanto riportato da The Athletic, il principale obiettivo del Milan per la difesa sarebbe N’Dicka, centrale attualmente in forza all‘Eintracht Francoforte e in scadenza di contratto tra un anno. Tanganga, accostato ai rossoneri nelle ultime settimane, rappresenta invece solamente un’opportunità per Maldini e Massara e non una reale priorità. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Per ilnumero uno per rinforzare laresta: Tanganga invece è un’opportunità Secondo quanto riportato da The Athletic, il principale obiettivo delper lasarebbe, centrale attualmente in forza all‘Eintracht Francoforte e in scadenza di contratto tra un anno. Tanganga, accostato ai rossoneri nelle ultime settimane, rappresenta invece solamente un’opportunità per Maldini e Massara e non una reale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

