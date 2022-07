Milan: l'offerta rifiutata da Leao (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Milan vuole prolungare il contratto di Rafael Leao, in scadenza nel 2024 ma non ha trovato ancora l'accordo. Come riporta il Corriere... Leggi su calciomercato (Di giovedì 28 luglio 2022) Ilvuole prolungare il contratto di Rafael, in scadenza nel 2024 ma non ha trovato ancora l'accordo. Come riporta il Corriere...

lucabianchin7 : Grande passo avanti nella trattativa per #DeKetelaere: il #Milan ha alzato l’offerta e il belga è più vicino. In at… - MarcoBovicelli : Dopo l’incontro (e il ritocco dell’offerta) di ieri a Lugano, il #Milan è ora in attesa della risposta del #Bruges… - lucabianchin7 : Il #Milan aspetta la risposta del Bruges dopo l’ultima offerta per #DeKetelaere. Affare non chiuso ma più vicino. P… - fant_chia_amor : RT @JorgjiG: È in corso un consiglio di amministrazione straordinario del @ClubBrugge, presenti oltre al presidente Bart Verhaeghe anche Al… - JorgjiG : È in corso un consiglio di amministrazione straordinario del @ClubBrugge, presenti oltre al presidente Bart Verhaeg… -