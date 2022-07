Milan: in difesa priorità a N'Dicka, Tanganga opportunità da piano B (Di giovedì 28 luglio 2022) Secondo quanto riportato da The Athletic, il Milan ha messo in cima alla lista degli obiettivo per la difesa Evan N'Dicka, difensore dell'Eintracht... Leggi su calciomercato (Di giovedì 28 luglio 2022) Secondo quanto riportato da The Athletic, ilha messo in cima alla lista degli obiettivo per laEvan N', difensore dell'Eintracht...

