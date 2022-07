Milan, De Ketelaere sempre più vicino: accordo col Bruges ai dettagli (Di giovedì 28 luglio 2022) Calciomercato Milan: i rossoneri sarebbero sempre più vicini a De Ketelaere. L’accordo col Bruges a un passo Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ultima proposta del Milan per Charles De Ketelaere non è lontana da 31 milioni più 4 di bonus e avrebbe al suo interno anche una percentuale sulla futura rivendita. Possibile che venga chiesto un ultimo sforzo da parte del Bruges, magari nella ripartizione tra parte fissa, bonus e rivendita? Sì, possibile. Il Milan aspetta un contatto entro questa sera e l’ottimismo, razionalmente, si fa strada. La trattativa non è chiusa e può ancora saltare ma Charles De Ketelaere non è mai stato così vicino al Milan. Nel caso in cui oggi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Calciomercato: i rossoneri sarebberopiù vicini a De. L’cola un passo Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ultima proposta delper Charles Denon è lontana da 31 milioni più 4 di bonus e avrebbe al suo interno anche una percentuale sulla futura rivendita. Possibile che venga chiesto un ultimo sforzo da parte del, magari nella ripartizione tra parte fissa, bonus e rivendita? Sì, possibile. Ilaspetta un contatto entro questa sera e l’ottimismo, razionalmente, si fa strada. La trattativa non è chiusa e può ancora saltare ma Charles Denon è mai stato cosìal. Nel caso in cui oggi ...

