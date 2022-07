Milan, CdS: “Leao che certezza per Pioli e tifosi” (Di giovedì 28 luglio 2022) Milan, CDS- Come riporta il CdS il Milan in questa sessioni di amichevoli possiede delle grandi certezze di squadra, ma non solo in questo caso. “Si rivede il Milan. Anzi, quella contro il Wolfsberger è stata una vera e propria prova di forza. Da tarare, evidentemente, con il valore degli avversari, apparsi completamente inadeguati nel contrastare la qualità e la varietà della manovra rossonera. E il 5-0 finale ne è la dimostrazione più eloquente, con l’aggiunta di marcatori tutti diversi. Anche lo Zalaegerszegi, però, almeno sulla carta, doveva essere nettamente inferiore, ma giusto sabato scorso era stato capace di rifilare 3 sberle al Diavolo in meno di mezz’ora e di portare a casa una vittoria prestigiosa. Al di là del maggior numero delle prime scelte, comunque decisivo, un’altra differenza significativa del Diavolo di ieri sera, ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 28 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS ilin questa sessioni di amichevoli possiede delle grandi certezze di squadra, ma non solo in questo caso. “Si rivede il. Anzi, quella contro il Wolfsberger è stata una vera e propria prova di forza. Da tarare, evidentemente, con il valore degli avversari, apparsi completamente inadeguati nel contrastare la qualità e la varietà della manovra rossonera. E il 5-0 finale ne è la dimostrazione più eloquente, con l’aggiunta di marcatori tutti diversi. Anche lo Zalaegerszegi, però, almeno sulla carta, doveva essere nettamente inferiore, ma giusto sabato scorso era stato capace di rifilare 3 sberle al Diavolo in meno di mezz’ora e di portare a casa una vittoria prestigiosa. Al di là del maggior numero delle prime scelte, comunque decisivo, un’altra differenza significativa del Diavolo di ieri sera, ...

serie_a24 : #Milan, CdS: “Leao che certezza per Pioli e tifosi” - infoitsport : Milan, CdS: “Pioli vuole e allena tanto il vecchio Milan” - Serie_A_ENG : Milan, CdS: “De Ketelaere non si sblocca, Maldini è stanco di attendere” - serie_a24 : #Milan, CdS: “Pioli vuole e allena tanto il vecchio Milan” - serie_a24 : #Milan, CdS: “De Ketelaere non si sblocca, Maldini è stanco di attendere” -