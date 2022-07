Milan, Albertini su De Ketelaere: «Può diventare come De Bruyne o Kroos» (Di giovedì 28 luglio 2022) L’ex centrocampista del Milan Albertini ha commentato il colpo De Ketelaere ormai imminente per i rossoneri Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha commentato il colpo De Ketelaere sempre più vicino per i rossoneri. COLPO DE Ketelaere – «La spesa è importante, se decidono di investire 35 milioni significa che hanno valutato con attenzione. Non è solo talentuoso, sa mettersi a disposizione delle esigenze della squadra e giocare in molte zone del campo. Penso che abbia potenzialità per entrare nella schiera di quei grandi alla De Bruyne o alla Kroos: diversi tra loro per caratteristiche, ma tutti capaci di dare il massimo in un gioco di scambi posizionali. È il calcio di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) L’ex centrocampista delha commentato il colpo Deormai imminente per i rossoneri Demetrio, ex centrocampista del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha commentato il colpo Desempre più vicino per i rossoneri. COLPO DE– «La spesa è importante, se decidono di investire 35 milioni significa che hanno valutato con attenzione. Non è solo talentuoso, sa mettersi a disposizione delle esigenze della squadra e giocare in molte zone del campo. Penso che abbia potenzialità per entrare nella schiera di quei grandi alla Deo alla: diversi tra loro per caratteristiche, ma tutti capaci di dare il massimo in un gioco di scambi posizionali. È il calcio di ...

