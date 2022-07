LiveSicilia : Lampedusa, altri 192 migranti arrivati nella notte - ag_notizie : Tre sbarchi con 192 migranti durante la notte, altri 600 hanno lasciato l'hotspot: trasferiti con la Diciotti… -

Agenzia ANSA

Sonoarrivati, su tre diversi barconi, durante la notte a Lampedusa. A soccorrere i natanti, due dei quali erano alla deriva, motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme gialle. Sulla ...... il traffico di, lo sfruttamento del lavoro (domestico, agricolo, alberghiero, minerario e/... Nel 2013, con la Risoluzione A/RES/68/, l'Assemblea generale ha istituito il 30 luglio quale ... Migranti: in 192 con tre sbarchi a Lampedusa, trasferiti 600 - Cronaca (ANSA) - LAMPEDUSA, 28 LUG - Sono 192 i migranti arrivati, su tre diversi barconi, durante la notte a Lampedusa. A soccorrere i natanti, due ...E proprio per evitare che l’emergenza si prolunghi per settimane, il ministero ha noleggiato un traghetto che farà la spola, 3 volte a settimana, per trasferire i migranti. Trasferimenti che arrivano ...