"Mi hanno pagato per farlo": scandalo Soleil Sorge, truffa avvenuta durante il GF Vip (Di giovedì 28 luglio 2022) Soleil Sorge al GF Vip era già a conoscenza di ciò che avrebbe dovuto fare, la truffa del programma è stata resa pubblica Soleil-Sorge (Mediaset play)Per tutta la scorsa edizione del GF Vip i telespettatori si sono chiesti se tutto il teatrino durato per mesi tra Alex Belli e Soleil Sorge avesse avuto in fondo qualcosa di vero. Nessuno sapeva rispondere con certezza fino a qualche tempo fa quale fosse la risposta anche perché entrambi avevano sempre dichiarato il tutto e l'opposto di tutto. Alex continuava a ripetere di averlo fatto per chimica artistica, Soleil perché aveva iniziato a provare veramente un forte sentimento nei confronti del coinquilino. La verità sembrava però già chiara a tutti: sotto c'era sicuramente qualche direttiva da parte del ...

