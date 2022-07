Meteo | Roma da bollino rosso | le previsioni di oggi Giovedì 28 Luglio 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 28 luglio 2022) Ancora caldo e afa. Questa, purtroppo, sarà la situazione che dovremo continuare a vivere anche in questi ultimi giorni di. Mesi infernali che si stanno concludendo non con tante novità. Ci aspetta un weekend davvero molto caldo. Umidità altissima Ae dintorni, l’umidità sarà la protagonista indiscussa. Non si prevede un calo delle temperature, anzi. L’anticiclone africano da quando è tornato è decisamente più forte di prima., 28sarà coperta da un sole altissime e le massime arriveranno a 33 gradi (e oltre). Ci sarà un po’ di vento, ma debole.e giallo a Latina Stando al bollettino pubblicato dal Ministero della Salute,è da...