Meteo | il caldo rallenta al nord | temporali nel weekend

Agenzia_Ansa : Nei prossimi tre giorni il caldo si farà sentire anche di notte. Da Martedì 26 previsti violenti temporali, quanto… - Agenzia_Ansa : Stiamo per raggiungere la massima potenza dell’anticiclone africano Apocalisse4800. A partire da oggi le temperatur… - ignaziocorrao : Gli effetti del grande #caldo sul #MonteRosa: a Punta Gnifetti si è aperto un grosso crepaccio… Foto centro meteo… - AntonioBarbie49 : RT @DanieleDann1: ?? Violenti #temporali colpiscono #Marche e #Abruzzo, la grandine devasta campagne, tetti ed auto. Forti temporali anche s… - meteogiornaleit : Meteo Italia: altri temporali e meno caldo, ma ad Agosto torna l’Africa -

iLMeteo.it

...nel Nord Italia terminerà la tregua dalla morsa del, che al Centro e al Sud non ha mai mollato. Oggi le città da bollino rosso scendono a 10, mentre domani saranno 8. Sul sito di 3Bsi ...Al sud: soleggiato e. Sabato 30. Al nord: ultimi temporali sul FriuliVG, sole altrove. Al centro: qualche temporale di calore sull'Appennino. Al sud: qualche temporale su Gargano e Basilicata. Meteo: Temperature, stop alla canicola africana, ma non per tutti; vediamo dove farà un po' meno Caldo Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizzi ...MANFREDONIA (FOGGIA), 28/07/202 - (ilmeteo) Molte regioni d'Italia, in particolare quelle settentrionali, sono tornate a respirare, ...