Messina, ucciso in campagna ad Alì e dato alle fiamme. Chi era Riccardo Ravidà (Di giovedì 28 luglio 2022) Intorno all'auto quasi completamente bruciata, una Toyota Rav 4, c'erano i resti di alcune cartucce di fucile, le hanno repertate i carabinieri del Ris mentre le fotoelettriche illuminavano la ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 28 luglio 2022) Intorno all'auto quasi completamente bruciata, una Toyota Rav 4, c'erano i resti di alcune cartucce di fucile, le hanno repertate i carabinieri del Ris mentre le fotoelettriche illuminavano la ...

messina_oggi : Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato dentro un’auto a Fiumedinisi. Secondo i carabinieri – che indag… - messina_oggi : Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato dentro un’auto a Fiumedinisi. Secondo i carabinieri – che indag… - messina_oggi : Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato dentro un’auto a Fiumedinisi. Secondo i carabinieri – che indag… - TgrRai : Fiumedinisi (#Messina), cadavere carbonizzato trovato in auto. Per i #carabinieri si tratterebbe di un 34enne in re… - ElisaDambrosio3 : RT @giovannosauro: Ma voi ci pensate mai che la gente negli altri paesi arriva all'età adulta senza sapere che Lisabetta da Messina ha sepp… -