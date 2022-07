Mendes offre Ronaldo al Napoli, trovata la formula: ostacolo ingaggio (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCristiano Ronaldo potrebbe arrivare a Napoli. Lo riferisce la stampa spagnola a proposito del fuoriclasse portoghese pronto a lasciare il Manchester United, che però vorrebbe costringerlo a rispettare il contratto che lo lega ai Red Devils ancora per un anno. Visto che CR7 sarebbe disposto, pur di giocare in un club che fa la Champions League, ad abbassarsi l’ingaggio del 25%, e così il Napoli è sceso in campo, secondo ‘As’, con l’intenzione di portarlo in azzurro e costruire una nuova icona per il club dopo Maradona. Idea che stuzzica De Laurentiis e fa sognare i tifosi azzurri. Il club partenopeo ha avanzato la sua offerta contando anche sul rapporto di amicizia che c’è tra il presidente De Laurentiis e il manager di Ronaldo Jorge Mendes e potrebbe ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCristianopotrebbe arrivare a. Lo riferisce la stampa spagnola a proposito del fuoriclasse portoghese pronto a lasciare il Manchester United, che però vorrebbe costringerlo a rispettare il contratto che lo lega ai Red Devils ancora per un anno. Visto che CR7 sarebbe disposto, pur di giocare in un club che fa la Champions League, ad abbassarsi l’del 25%, e così ilè sceso in campo, secondo ‘As’, con l’intenzione di portarlo in azzurro e costruire una nuova icona per il club dopo Maradona. Idea che stuzzica De Laurentiis e fa sognare i tifosi azzurri. Il club partenopeo ha avanzato la sua offerta contando anche sul rapporto di amicizia che c’è tra il presidente De Laurentiis e il manager diJorgee potrebbe ...

