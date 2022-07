Meloni: "Via i nostalgici da operetta, Italia con noi affidabile" (Di giovedì 28 luglio 2022) Il giorno dopo che il centrodestra ha trovato l'intesa sulla premiership al termine di un vertice fiume alla Camera, Giorgia Meloni ha convocato la direzione nazionale di Fratelli d'Italia. "Sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) Il giorno dopo che il centrodestra ha trovato l'intesa sulla premiership al termine di un vertice fiume alla Camera, Giorgiaha convocato la direzione nazionale di Fratelli d'. "Sono ...

elio_vito : Questo è il punto, non basta non essere fascisti, occorre essere antifascisti! Non posso dimenticare che sono stato… - LaVeritaWeb : Siglato l’accordo sul tema della leadership: l’indicazione tocca al partito che prende più voti. Sembra un via libe… - lmisculin : Sarà un agosto-settembre con molti arrivi di migranti via mare: quindi con una crudele campagna elettorale a riguar… - jmcotza : Se non siete capaci di fare il lavoro di politici , c’è sempre bisogno di coltivate patate ( la stupidaggine di Ren… - Oscar__1__ : RT @boni_castellane: Ma quand'è che Berizzi fa l'articolo sui contatti tra la Meloni e il Battaglione Azov...? Aspetta forse il via libera… -