Meloni “Serve alleanza solida, si vince e si perde insieme” (Di giovedì 28 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Agli alleati abbiamo ribadito che per avere un governo forte e duraturo è necessaria una alleanza solida. Si vince e si perde insieme. Sono contenta che alla fine abbia prevalso per tutti il buonsenso”. Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso della direzione nazionale del partito. “E mi diverte vedere oggi la profonda delusione della sinistra di fronte alla capacità del centrodestra di trovare immediatamente la sintesi e dimostrarsi unito e compatto”, ha aggiunto. “In questa campagna elettorale non ci dovrà essere alcuna polemica con i nostri alleati. Le polemiche aiutano gli avversari, e noi non vogliamo concedere neanche un millimetro. Sono certa che varrà anche per le altre forze politiche”, ha spiegato. “Letta ha detto che l'Italia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Agli alleati abbiamo ribadito che per avere un governo forte e duraturo è necessaria una. Sie si. Sono contenta che alla fine abbia prevalso per tutti il buonsenso”. Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia, nel corso della direzione nazionale del partito. “E mi diverte vedere oggi la profonda delusione della sinistra di fronte alla capacità del centrodestra di trovare immediatamente la sintesi e dimostrarsi unito e compatto”, ha aggiunto. “In questa campagna elettorale non ci dovrà essere alcuna polemica con i nostri alleati. Le polemiche aiutano gli avversari, e noi non vogliamo concedere neanche un millimetro. Sono certa che varrà anche per le altre forze politiche”, ha spiegato. “Letta ha detto che l'Italia ...

Adnkronos : Legami Salvini-Russia: #Letta dice la sua. 'Anche #Meloni dovrebbe fare chiarezza'. - ItaliaViva : Se dovessi decidere io, tutta la vita Mario #Draghi a gestire un Paese tra patto di stabilità, inflazione e dossier… - fattoquotidiano : Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia partono favoriti e i giallorosa non ci sono più: se il Pd sposa i centristi,… - Micheles7500 : @mirmanero @MedBunker @HoaraBorselli colpi bassi che aiutano solo chi li subisce. O pensi che questa cosa sparerà q… - zeghes : Questo è per tutti, ma tutti tutti, non serve neppure il disegnino, basta ascoltare. Anche uno di destra lo riesce… -